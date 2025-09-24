Міжвідомча група з реформування протезування має напрацювати нову доступну в регіонах систему - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України за участі Міністерства охорони здоров’я України провело перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань реформування сфери протезування, результатом роботи якої має стати нова система протезування, доступна у кожному регіоні, повідомляє пресслужба відомства.

“Результатом нашої спільної роботи має стати нова система протезування - сучасна та доступна всім, у кожному регіоні. Побудована навколо потреб людини. Але спершу маємо визнати проблеми і спільно напрацювати рішення, які дадуть результат”, - сказав міністр соціальної політики Денис Улютін.

До складу групи увійшли представники органів виконавчої влади та підприємств, що працюють у сфері протезування, а також народні депутати, громадські організації, благодійні фонди та партнери.

На засіданні Улютін окреслив ключові проблеми та виклики сфери протезування, серед яких відсутність єдиного маршруту пацієнта, нестача кваліфікованих протезистів, надмірна бюрократія, непрозора система ціноутворення та відсутність супроводу людини після встановлення протезу у громадах.

Він також додав, що сьогодні важливо інвестувати у підготовку протезистів, інфраструктуру та забезпечувати рівний доступ до послуг у всіх регіонах.

Своєю чергою міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко зазначив, що одне з завдань на шляху створення цілісної системи протезування та реабілітації - описати маршрут пацієнта від моменту ампутації до повного відновлення, визначити слабкі місця й усунути бар’єри.

У зв’язку з цим наступні два тижні учасники працюватимуть у чотирьох підгрупах за напрямками: узгодження між медичною та соціальною системами та координація між протезистами-ортезистами і соціальними службами; навчання та сертифікація; моніторинг якості; ціноутворення і закупівлі. За результатами цієї роботи міжвідомча група вийде з пропозиціям, які ляжуть в основу нової нормативної бази.

Як повідомлялося, до жовтня 2025 року міжвідомча робоча група представить дорожню карту щодо критеріїв якості протезування.