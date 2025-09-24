Інтерфакс-Україна
Події
08:16 24.09.2025

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 970 окупантів, 2 танка, 3 бронемашини, 43 артсистеми, 334 БПЛА, а також 134 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1104550 (+970) осіб, танків – 11201 (+2) од, бойових броньованих машин – 23285 (+3) од, артилерійських систем – 33095 (+43) од, РСЗВ – 1496 (+1) од, засоби ППО – 1218 (+0) од, літаків – 426 (+2) од, гелікоптерів – 345 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62820 (+334), крилаті ракети – 3747 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 62616 (+130), спеціальна техніка – 3973 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 23.09.2025
СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

08:25 23.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

07:25 23.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

08:25 22.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень

07:52 22.09.2025
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 118 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 118 од. спецтехніки

08:24 21.09.2025
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

14:41 20.09.2025
Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

08:13 20.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

22:04 19.09.2025
Сили оборони просунулися на добропільському напрямку на 3-7 км, знищили 1,3 тис. окупантів

Сили оборони просунулися на добропільському напрямку на 3-7 км, знищили 1,3 тис. окупантів

08:45 19.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

ОСТАННЄ

Макрон висловив жаль з приводу смерті італійської кіноакторки Клаудії Кардинале

Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

Рубіо планує зустрітись з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Макрон на Генасамблеї ООН: Уся Європа стикається з дестабілізацією з боку РФ

Під ворожим обстрілом 21 населений пункт Запорізької області, дві жертви та 15 постраждалих - Федоров

24 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

Новим начальником Служби військового капеланства ЗСУ призначено полковника Олександра Вовкотечу

Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА