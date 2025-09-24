Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 970 окупантів, 2 танка, 3 бронемашини, 43 артсистеми, 334 БПЛА, а також 134 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1104550 (+970) осіб, танків – 11201 (+2) од, бойових броньованих машин – 23285 (+3) од, артилерійських систем – 33095 (+43) од, РСЗВ – 1496 (+1) од, засоби ППО – 1218 (+0) од, літаків – 426 (+2) од, гелікоптерів – 345 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62820 (+334), крилаті ракети – 3747 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 62616 (+130), спеціальна техніка – 3973 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.