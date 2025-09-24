Інтерфакс-Україна
01:03 24.09.2025

Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував ірландському колезі Саймону Харрісу за додаткове фінансування Ірландії у розмірі 35 млн євро для підтримки людей в Україні.

"Дуже плідна зустріч з моїм ірландським колегою @SimonHarrisTD у Нью-Йорку. Вдячний за його оголошення про додаткове фінансування Ірландії у розмірі 35 мільйонів євро для підтримки людей в Україні", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Сторони зосередилися на подальших двосторонніх контактах на різних рівнях, дипломатичних зусиллях для забезпечення справедливого миру та гарантій безпеки для України, а також на постійній підтримці Ірландією українського шляху європейської інтеграції та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Я подякував Ірландії за її практичну підтримку та внесок у стійкість України, спрямовану на захист цивільного населення, вирішення нагальних гуманітарних потреб та зміцнення нашої оборони", - зазначив Сибіга.

