Інтерфакс-Україна
Події
00:06 24.09.2025

Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський обговорив з принцом Ліхтенштейну Алоїзом продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози від Росії.

"Сьогодні вперше зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом. Поговорили про продовження гуманітарної допомоги Україні. Дякую за всю допомогу для нашої країни.  Обговорили й загрози від Росії, зокрема порушення повітряного простору країн НАТО, та важливість тиску на РФ, щоб закінчити війну та унеможливити поширення її агресії на інші країни Європи", - написав він в телеграмі.

За словами Зеленського, принц відзначив хоробрість українців і сказав важливі слова: Україна захищає не лише себе, а й усю Європу.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16219

Теги: #ліхтенштейн #зустріч #зеленський

