22:46 23.09.2025
Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа
Станом на 23:43 ЗС РФ завдали 13 ударів БпЛА по Харкову.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок одного з ворожих ударів у Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа.
"На місце удару прямують підрозділи ДСНС. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3060
https://t.me/synegubov/17348