Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

Станом на 23:43 ЗС РФ завдали 13 ударів БпЛА по Харкову.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок одного з ворожих ударів у Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа.

"На місце удару прямують підрозділи ДСНС. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3060

https://t.me/synegubov/17348