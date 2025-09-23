Інтерфакс-Україна
Події
22:46 23.09.2025

Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

Станом на 23:43 ЗС РФ завдали 13 ударів БпЛА по Харкову.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок одного з ворожих ударів у Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа.

"На місце удару прямують підрозділи ДСНС. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

