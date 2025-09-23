Інтерфакс-Україна
Події
21:27 23.09.2025

Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ попри повернених до України в рамках ініціативи "Bring Kids Back UA" більше тисячі, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент України @ZelenskyyUa під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей заявив, що викрадення та незаконне утримання Росією тисяч українських дітей є одним із найцинічніших воєнних злочинів", - написав Єрмак в соцмережі Х.

Єрмак зазначив, що реальні результати можливі лише завдяки міжнародній підтримці та співпраці: у рамках ініціативи "Bring Kids Back UA" вже повернуто 1625 дітей.

"Однак ще більше залишаються заручниками Росії. Президент закликав учасників Коаліції посилити санкційний тиск на Росію та об'єднати зусилля для пошуку, повернення та реабілітації українських дітей", - наголосив він.

Між тим, Єрмак додав, що перша леді України Олена Зеленська зазначила, що порятунок дитини не закінчується її поверненням.

"Вона нагадала, що діти пройшли окупацію, депортацію, приниження та насильницьку асиміляцію. Тому держава разом із міжнародними партнерами має забезпечити їхнє відновлення, реінтеграцію та реабілітацію", - написав Єрмак.

За його словами, обговорення також стосувалося підтримки прийомних сімей, створення соціального житла для молоді, доступу до психосоціальної допомоги та освіти.

"Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної єдності: учасники Коаліції одноголосно підтвердили, що повернення українських дітей є спільним пріоритетом. Тиск на Росію триватиме, доки не буде повернуто кожну дитину. Разом ми рухаємося до мети: повернути кожну дитину додому, відновити справедливість та гарантувати безпеку майбутніх поколінь", - зазначив Єрмак.

 

