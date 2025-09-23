Інтерфакс-Україна
Події
20:28 23.09.2025

Україна завершила дворічне перебування у складі Ради керуючих МАГАТЕ

2 хв читати
Фото: https://www.iaea.org/

Міністерство закордонних справ підсумувало дворічне перебування України у складі Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зазначивши, що в цей час наша держава послідовно консолідувала міжнародну підтримку, забезпечувала сталий фокус керівних органів Агентства на питаннях ядерної та радіаційної безпеки в умовах повномасштабної російської агресії та тривалої окупації Запорізької АЕС.

"За час членства Україна ініціювала та домоглася ухвалення трьох резолюцій Ради керуючих, які підтвердили суверенітет і територіальну цілісність України та висвітлили безпекові ризики, спричинені діями Російської Федерації. Українська сторона також ініціювала позачергові засідання Ради керуючих для привернення уваги до наслідків російських ударів по критичній інфраструктурі та медичних закладах, що безпосередньо впливає на ядерну і радіаційну безпеку, а також на реалізацію Програми технічного співробітництва МАГАТЕ", – йдеться в повідомленні на сайті МЗС у вівторок.

В МЗС зазначили, що важливим результатом стало формування широкої міжрегіональної коаліції держав, що приєдналися до спільних заяв на підтримку України. "Ці заяви підтверджують незаконність захоплення Запорізької АЕС, наголошують на неприпустимості будь-яких сценаріїв перезапуску її енергоблоків та закликають до повного виконання рішень Ради керуючих і Генеральної конференції", - повідомили у міністерстві.

Також Україна системно координувала роботу з державами-членами агентства та Європейським Союзом.

"Водночас перед МАГАТЕ та його керівними органами залишаються суттєві виклики. Триває незаконна окупація Запорізької АЕС — найбільшої атомної електростанції Європи — та систематичні порушення базових принципів ядерної безпеки... Додатковим викликом для ухвалення та реалізації рішень є подальша присутність Російської Федерації в складі Ради керуючих, що вимагає від держав-членів Агентства виважених і послідовних кроків для забезпечення довіри до глобальної системи ядерної безпеки", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Зазначається, що Україна й надалі активно працюватиме в рамках МАГАТЕ з метою відновлення повного та безперешкодного контролю України над ЗАЕС.

"МЗС висловлює вдячність усім державам-членам МАГАТЕ та Секретаріату за послідовну підтримку України та професійну роботу в складних умовах. Україна розраховує, що новий склад Ради керуючих і надалі триматиме у центрі уваги злочини РФ у сфері ядерної безпеки в Україні та послідовно домагатиметься повного виконання рішень Генеральної конференції і Ради керуючих МАГАТЕ", - резюмували в міністерстві.

 

Теги: #магате #мзс

