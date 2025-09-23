Інтерфакс-Україна
19:35 23.09.2025

Зеленська: Знадобиться 50 років, щоб повернути всіх дітей, яких викрала РФ

До України вдалося повернути 1 625 дітей, яких викрала Росія, однак такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

"Завдяки цим спільним зусиллям було повернуто 1625 дітей. За кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків. Але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх, фактично ціле життя. А ці діти не можуть чекати все життя", - сказала Зеленська під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генасамблеї ООН.

Вона зазначила, що перші леді та представники громадянського суспільства працюють у трьох напрямках для відновлення життя дітей.

За її словами, перший напрямок – це сім'я та притулок, другий - реінтеграція та зцілення, третій – самостійне життя.

Перша леді пояснила, що на першому напрямку будується житло для прийомних сімей, забезпечується транспорт та гуманітарна допомога, на другому – організовуються табори психологічної реабілітації, культурні та освітні обміни, надається психологічна допомога, на третьому - Україна створює соціальні квартири та житло з підтримкою для дітей.

"Шановні гості, повернення українських дітей – це не політичне питання. Це випробування нашої людяності. Це гуманітарний заклик. Коли йдеться про людяність, нейтралітет неможливий. Я впевнена. Я закликаю вас приєднатися до нас", - наголосила Зеленська.

Як повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак, у засіданні беруть участь президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Також серед учасників - провідні світові лідери та представники міжнародних організацій, зокрема більше 15 лідерів держав, 6 перших леді та джентльменів, десятки представники урядів та міжнародних організацій, а також ⁠королева Бельгії Матильда та ⁠⁠королева Швеції Сільвія.

"Така масштабна присутність підтверджує: питання повернення українських дітей стало справжнім глобальним пріоритетом. Ми працюємо, щоб повернути кожну дитину. Це завдання президента України, і в ньому нас підтримує весь світ", - зазначив Єрмак.

 

