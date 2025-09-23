Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

Кабінет міністрів та Міністерство енергетики затримують прийняття необхідної вторинної нормативної бази для виконання закону, який передбачає активізацію погашення боргів споживачів на балансуючому ринку електроенергії, вважає голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"…ми у законі прийняли норми про введення спецрахунків для боржників і алгоритм, по якому з них можуть списуватися 50% коштів як оплата за е/е. Але щоб це запрацювало, Кабмін мав прийняти вторинне законодавство, тому спецрахунки і алгоритм не запрацювали. Все-таки закони мають виконуватися. Мене дратує, коли ми приймаємо закон, а потім те, що написане в перехідних положеннях, не виконується, механізмів по дисципліні таких платників немає", – сказав Герус під час X Business&Legal Energy Forum, який проходив у Києві у вівторок.

За його словами, в результаті нових боргів з’являється більше, ніж НЕК "Укренерго" погашає старих боргів.

"Це наслідок "злагодженої" роботи гілок влади. Як на мене, так працювати не можна", – наголосив голова енергокомітету.

Як повідомлялося, закон №4213-IX від 14 січня 2025 року про внесення змін в законодавство в сфері енергетики та теплопостачання передбачає відкриття боржниками за електроенергію (захищеними споживачами або споживачами, об’єкти яких віднесені критичної інфраструктури) рахунку із спеціальним режимом використання в одній із уповноважених установ банку. Всі кошти від здійснення господарської діяльності таких споживачів надходять винятково на цей на рахунок, а потім 50% з них спрямовуються на погашення заборгованості за поставлену електроенергію (але не більше суми наявних боргів). Алгоритм розподілу коштів, що надходять на такі рахунки, затверджується урядом за поданням Міністерства енергетики. Згідно з перехідними положеннями закону, уряд мав чотири місяці на прийняття нормативних актів, необхідних для його виконання.

Одним з найбільших боржників НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку є постачальник останньої надії "Укрінтеренерго" – через постачання електроенергії великій кількості споживачів, які боргують за неї, водночас не можуть бути відключені від постачання, що пояснюється їхньою важливістю для економіки та безпеки. За інформацією "Укренерго" на середину 2025 року, борг перед компанією на балансуючому ринку складав 38 млрд грн, сама НЕК була винна його учасникам 15 млрд грн.