16:46 23.09.2025

За незаконні порубки судитимуть трьох колишніх очільників військового лісгоспу на Дніпропетровщині – ДБР

Фото: https://dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно трьох колишніх очільників Новомосковського військового лісгоспу у Дніпропетровський області, які допустили незаконні порубки дерев на понад 68 млн грн.

"Під час реорганізації військовий лісгосп почав підпорядковуватися Державному агентству лісових ресурсів… проте понад 20 тис. гектарів лісу залишилося на балансі Міноборони. Не зважаючи на реорганізацію, очільники лісгоспу видавали без відповідної документації дозволи на вирубку дерев на території, за яку вже не відповідали. Через це у лісах Міноборони роками тривала незаконна вирубка дерев різних порід. Роботи виконували приватні підприємства, які потім збували деревину в інтересах організаторів та учасників оборудки", - йдеться в повідомленні на сайті ДБР у вівторок.

Зазначається, що у межах розслідування проведено 40 експертиз, які встановили, що через бездіяльність посадовців у 2023 році було незаконно зрубано дерев на понад 68 млн грн.

Троє колишніх керівників Новомосковського військового лісгоспу обвинувачуються у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Теги: #дніпропетровська_область #досудове_розслідування #дбр

