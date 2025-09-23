Інтерфакс-Україна
16:16 23.09.2025

Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

Скринінгу підлягатимуть прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в українські компанії, які є операторами критичної інфраструктури, займаються користуванням металічними рудами та неметалічними корисними копалинами, а також здійснюють діяльність з розробки, виробництва, модернізації, ремонту, транспортування, утилізації та торгівлі товарами військового призначення та подвійного використання.

Відповідний законопроект №14062 "Про скринінг прямих іноземних інвестицій" Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді 22 вересня.

Згідно з його текстом, оприлюдненим на сайті парламенту у вівторок, за скринінг ПІІ та ведення реєстрів іноземних інвесторів відповідатиме окремий центральний орган виконавчої влади. Планується також сформувати при ньому колегіальний консультативно-дорадчий орган – комісію з питань оцінки впливу ПІІ, в який серед іншого увійдуть представники СБУ, Служби зовнішньої розвідки та МЗС.

Законопроєкт встановлює 90-денний граничний термін погодження ПІІ, які підпадають під норми скринінгу.

Відповідно до законопроєкту, центральний орган відповідатиме також за моніторинг даних щодо іноземних інвесторів, контроль дотримання умов, здійснення міжнародного співробітництва та щорічне оприлюднення до 30 червня на своєму вебсайті зведених даних про застосування закону за попередній календарний рік.

Передбачається, що комісія з питань оцінки впливу ПІІ розглядатиме та аналізуватиме подані документи іноземних інвесторів з метою встановлення підстав для проведення скринінгу прямих іноземних інвестицій. Крім того, здійснюватиме підготовку рішень, відмови в погодженні у здійсненні ПІІ, а також висновків про ризики, пов’язані із змінами в структурі власності іноземного інвестора.

У проєкті закону також зазначається, що скринінг ПІІ проводитиметься у випадках, коли правочини іноземного інвестора надають йому значний контроль над суб’єктом скринінгу. Зокрема, йдеться про купівлю 25% або 50% частки, або про набуття у власність чи користування іноземним інвестором майна, загальна вартість якого перевищує 10% балансової вартості активів такого суб’єкта.

Теги: #кабмін #законопроєкт #піі

