05:17 23.09.2025
Зеленський обговорив розвиток церкви в Україні з Вселенським Патріархом
Президент України Володимир Зеленський перед участю в Генеральній асамблеї ООН провів зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Нью-Йорку. Про це Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.
"Обговорив із Вселенським Патріархом Варфоломієм шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні. Поінформував про захист релігійної свободи в Україні, поділився деталями нашої співпраці з американською командою та запросив Його Всесвятість приїхати до України", - написав Зеленський у Телеграм.
Зеленський подякував Вселенському Патріарху за засудження дій РПЦ, яка "благословила вбивства українців".
