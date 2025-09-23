Зеленський обговорив розвиток церкви в Україні з Вселенським Патріархом

Президент України Володимир Зеленський перед участю в Генеральній асамблеї ООН провів зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Нью-Йорку. Про це Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Обговорив із Вселенським Патріархом Варфоломієм шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні. Поінформував про захист релігійної свободи в Україні, поділився деталями нашої співпраці з американською командою та запросив Його Всесвятість приїхати до України", - написав Зеленський у Телеграм.

Зеленський подякував Вселенському Патріарху за засудження дій РПЦ, яка "благословила вбивства українців".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16206