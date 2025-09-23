Інтерфакс-Україна
Події
02:06 23.09.2025

Під завалами зруйнованого російською бомбою будинку в Запоріжжі може бути людина - ДСНС

1 хв читати

За попередньою інформацією, під завалами будинку у Запоріжжі, зруйнованого внаслідок вибуху російської бомби, може знаходитись людина, повідомляє ДСНС України у Телеграм станом на 01:20 вівторка.

"В ніч на 23 вересня армія рф нанесла масованих ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Влучання зафіксоване на території приватного домоволодіння, де зруйнований житловий будинок та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа. Надзвичайники ліквідовують займання та проводять пошуково-рятувальну операцію. За попередньою інформацією, під завалами зруйнованих конструкцій будівлі може знаходитись людина. Кількість постраждалих уточнюється", - сказано в повідомленні ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/50090

Теги: #запоріжжя #наслідки #атаки

