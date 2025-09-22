Зеленський прибув до США

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

"Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму", - написав Зеленський у Телеграмі.

Він зазначив, що очікує від цього дипломатичного тижня "нової підтримки" від партнерів.

"Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня. Заплановані майже два десятки зустрічей. Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає!" – резюмував Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16203