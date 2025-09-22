Інтерфакс-Україна
Події
23:28 22.09.2025

Зеленський прибув до США

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

"Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму", - написав Зеленський у Телеграмі.

Він зазначив, що очікує від цього дипломатичного тижня "нової підтримки" від партнерів.

"Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня. Заплановані майже два десятки зустрічей. Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає!" – резюмував Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16203

Теги: #візит #сша #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:18 22.09.2025
Шоу Джиммі Кіммела повернеться в ефір у вівторок – ЗМІ

Шоу Джиммі Кіммела повернеться в ефір у вівторок – ЗМІ

21:10 22.09.2025
Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

20:43 22.09.2025
Білий дім анонсував зустріч Трампа та Зеленського

Білий дім анонсував зустріч Трампа та Зеленського

17:54 22.09.2025
У Сенаті США зареєстровано двопартійний законопроєкт з використання заморожених російських активів на підтримку України

У Сенаті США зареєстровано двопартійний законопроєкт з використання заморожених російських активів на підтримку України

14:59 22.09.2025
МЗС про візит африканських послів до Криму: Київ залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення суверенітету та цілісності

МЗС про візит африканських послів до Криму: Київ залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення суверенітету та цілісності

20:27 19.09.2025
Зеленський підписав указ про створення Офісу війського омбудсмана, призначив на посаду Решетилову

Зеленський підписав указ про створення Офісу війського омбудсмана, призначив на посаду Решетилову

20:15 19.09.2025
Зеленський обговорив з головою МЗС Литви спільне оборонне виробництво та допомогу у відбудові та розмінуванні

Зеленський обговорив з головою МЗС Литви спільне оборонне виробництво та допомогу у відбудові та розмінуванні

19:48 19.09.2025
Зеленський: Захищаємо позиції навколо Куп'янська

Зеленський: Захищаємо позиції навколо Куп'янська

19:32 19.09.2025
Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

13:17 19.09.2025
Глава МЗС Литви прибув до Києва

Глава МЗС Литви прибув до Києва

ВАЖЛИВЕ

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

ОСТАННЄ

Монако визнала Палестинську державу

Пожежний автомобіль був атакований російським FPV-дроном у Сумській області – ДСНС

БпЛА атакують об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові – МВА

Невідомі БпЛА помічені в повітряному просторі Норвегії – ЗМІ

Аеропорт в Копенгагені закрили через появу БпЛА, рейси скасовано - ЗМІ

Франція офіційно визнала Палестинську державу

Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

Поліція Молдови затримала 74 осіб, підозрюваних у підготовці масових заворушень на парламентських виборах – ЗМІ

Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА