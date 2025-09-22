Інтерфакс-Україна
Події
20:43 22.09.2025

Білий дім анонсував зустріч Трампа та Зеленського

1 хв читати
Білий дім анонсував зустріч Трампа та Зеленського
Фото: https://www.facebook.com/olena.kondratiuk/

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт під час пресбрифінгу у Білому дому у понеділок анонсувала зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у вівторок, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Президент (США – ІФ-У) також проведе низку двосторонніх зустрічей – з генеральним секретарем ООН, лідерами України, Аргентини та Євросоюзу. Пізніше того ж дня Президент проведе багатосторонню зустріч з представниками Катару, Королівства Саудівська Аравія, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії", - сказала вона.

 

Теги: #україна #зустріч #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:10 22.09.2025
Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

20:22 22.09.2025
Шмигаль обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США механізм PURL та дронову угоду

Шмигаль обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США механізм PURL та дронову угоду

18:47 22.09.2025
Сибіга запропонував Оману відігравати роль у мирному процесі та запросив оманського колегу відвідати Україну

Сибіга запропонував Оману відігравати роль у мирному процесі та запросив оманського колегу відвідати Україну

17:54 22.09.2025
У Сенаті США зареєстровано двопартійний законопроєкт з використання заморожених російських активів на підтримку України

У Сенаті США зареєстровано двопартійний законопроєкт з використання заморожених російських активів на підтримку України

05:46 22.09.2025
Макрон: Франція матиме власну дипломатію щодо Китаю, ми не піддаємося тиску адміністрації Трампа

Макрон: Франція матиме власну дипломатію щодо Китаю, ми не піддаємося тиску адміністрації Трампа

00:12 22.09.2025
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на полях ГА ООН для обговорення війни в Газі - ЗМІ

Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на полях ГА ООН для обговорення війни в Газі - ЗМІ

11:10 21.09.2025
Україна наполягає на відкритому конкурсі для закупівлі 20 корейських електропоїздів – віцепрем’єр

Україна наполягає на відкритому конкурсі для закупівлі 20 корейських електропоїздів – віцепрем’єр

16:15 20.09.2025
Сенатори США запропонували щоквартально передавати заморожені російські активи Україні

Сенатори США запропонували щоквартально передавати заморожені російські активи Україні

15:28 19.09.2025
Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

12:44 19.09.2025
Президент Євроради оголосив про неформальну зустріч у Копенгагені 1 жовтня та окреслив основні питання обговорень – безпека та допомога Україні

Президент Євроради оголосив про неформальну зустріч у Копенгагені 1 жовтня та окреслив основні питання обговорень – безпека та допомога Україні

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

Сирський обговорив із очільником румунського Штабу оборони протидію російським БпЛА

Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

Ще двох українських підлітків вдалося врятувати з окупації – Єрмак

Україна запропонувала ВПП ООН долучити до програми Grain from Ukraine більше африканських країн

Представники МАГАТЕ на минулому тижні майже щодня чули бойові дії або сирени тривоги на всіх п'яти АЕС України

Дві людини постраждали через ракетну атаку РФ на Дніпропетровщині – ОВА

Італія надасть грант на реконструкцію зрошувальних систем Одеської області

Кібератака на аеропорти ЄС показала важливість впровадження єдиного законодавства про кібербезпеку - ЄК

"Метінвест" передав Нацгвардійцям багі та мотоцикли на 2 млн грн у рамках зміни військової тактики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА