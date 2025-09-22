Білий дім анонсував зустріч Трампа та Зеленського

Фото: https://www.facebook.com/olena.kondratiuk/

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт під час пресбрифінгу у Білому дому у понеділок анонсувала зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у вівторок, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Президент (США – ІФ-У) також проведе низку двосторонніх зустрічей – з генеральним секретарем ООН, лідерами України, Аргентини та Євросоюзу. Пізніше того ж дня Президент проведе багатосторонню зустріч з представниками Катару, Королівства Саудівська Аравія, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії", - сказала вона.