18:10 22.09.2025

Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї.

В першу чергу мова йшла про необхідність реального захисту від російських ударів, повідомив Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

"Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати", - зазначив президент.

Крім того, сторони обговорили реалізацію програми PURL, передусім щодо ППО, те, що потрібно найшвидше. Рютте почав відповідну комунікацію з іншими партнерами.

