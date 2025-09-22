Інтерфакс-Україна
15:29 22.09.2025

Кабмін призначив Дубогриза заступником міністра розвитку

Кабінет міністрів призначив Євгена Дубогриза заступником міністра розвитку громад та територій України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Також Кабмін призначив Івана Лукерю заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Крім того, тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України на Юрія Бутенка, обов'язки голови Державної авіаційної служби України - на Данііла Меньшикова.

