Кабмін призначив Дубогриза заступником міністра розвитку

Кабінет міністрів призначив Євгена Дубогриза заступником міністра розвитку громад та територій України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Також Кабмін призначив Івана Лукерю заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Крім того, тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України на Юрія Бутенка, обов'язки голови Державної авіаційної служби України - на Данііла Меньшикова.