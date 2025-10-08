Президент призначив двох членів ВРП

Фото: https://www.facebook.com

Президент України Володимир Зеленський призначив на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП) Віталія Махінчука та Максима Савʼюка, повідомляє Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це рішення є важливим кроком для забезпечення повноцінної роботи Вищої ради правосуддя – органу, що відіграє вагому роль у демократичній системі України. Ефективна робота Вищої ради правосуддя серед іншого пов’язана з реалізацією Дорожньої карти з питань верховенства права. Посилення верховенства права є невідʼємною частиною руху України до членства в ЄС як один із Копенгагенських критеріїв та ключовий елемент переговорних розділів 23 та 24", - йдеться в повідомленні Офісу.

Зазначається, що наразі Вища рада правосуддя складається з 17 членів, але передбачає 21-го члена. Відтак, ще чотири місця залишаються вакантними.

Віталій Махінчук – доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, член Науково-консультативної ради при Верховному суді, заступник членкині Дорадчої групи експертів.

Максим Савʼюк – детектив Національного антикорупційного бюро України. Основний напрям діяльності – розслідування кримінальних корупційних правопорушень, що вчиняються в системі правосуддя та органах прокуратури. Понад 10 років працював у Апеляційному суді Івано-Франківської області, повідомляється у телеграм-каналі ВРП.

Вища рада правосуддя – колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, що діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.