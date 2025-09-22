ГУР знищили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

Майстри спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) "Примари" вперше в історії уразили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму.

"21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії", - інформує ГУР в Телеграм ранком понеділка.

Літаки-амфібії Бе-12 оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами.

Крім того, під час нальоту "Примари" уразили черговий багатоцільовий вертоліт російських загарбників Мі-8.