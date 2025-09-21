Інтерфакс-Україна
Події
21:32 21.09.2025

Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

1 хв читати
Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам та партнерам за роботу програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти союзників по НАТО, та розповів про плани контролюваного експорту української зброї.

"Хочу подякувати і Америці, і всім нашим партнерам за те, що працює програма PURL — нова наша програма, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти партнерів по НАТО. Це ракети для "Петріотів", для "Хаймарсів", інша зброя — усе дуже ефективне. У жовтні розраховуємо ще додатково наповнити цю програму", — зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна отримала перші пропозиції щодо контрольованого експорту власної сучасної зброї, зокрема морських дронів. "Безпека морських шляхів — це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти", — додав Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що готуються нові довгострокові кроки для фінансової стійкості України, зокрема щодо російських активів. "Треба, щоб російські активи більше працювали на захист від російської агресії та на відновлення нашої країни. Будемо й щодо цього говорити з партнерами", — підкреслив глава держави.

 

Теги: #зброя #зеленський #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 21.09.2025
Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

21:13 21.09.2025
Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

10:57 21.09.2025
Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

19:50 20.09.2025
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Чехії, Норвегії та Німеччини

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Чехії, Норвегії та Німеччини

12:24 20.09.2025
Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

12:10 20.09.2025
Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

00:28 20.09.2025
Зеленський видав указ на виконання рішення РНБО про розробку Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки

Зеленський видав указ на виконання рішення РНБО про розробку Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки

22:08 19.09.2025
Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

19:32 19.09.2025
Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

09:56 19.09.2025
Зеленський: Росія не чує позицію президента Трампа щодо припинення вбивств

Зеленський: Росія не чує позицію президента Трампа щодо припинення вбивств

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

ОСТАННЄ

Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм

Сибіга у Нью-Йорку напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН: Час рішень для миру та безпеки

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

Уряд дозволив розгляд заявок до Державного земельного кадастру з неповним пакетом документів

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Австралія також визнала Державу Палестина - ЗМІ

Канада визнала Державу Палестина - ЗМІ

Велика Британія визнала Палестинську державу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА