Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам та партнерам за роботу програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти союзників по НАТО, та розповів про плани контролюваного експорту української зброї.

"Хочу подякувати і Америці, і всім нашим партнерам за те, що працює програма PURL — нова наша програма, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти партнерів по НАТО. Це ракети для "Петріотів", для "Хаймарсів", інша зброя — усе дуже ефективне. У жовтні розраховуємо ще додатково наповнити цю програму", — зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна отримала перші пропозиції щодо контрольованого експорту власної сучасної зброї, зокрема морських дронів. "Безпека морських шляхів — це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти", — додав Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що готуються нові довгострокові кроки для фінансової стійкості України, зокрема щодо російських активів. "Треба, щоб російські активи більше працювали на захист від російської агресії та на відновлення нашої країни. Будемо й щодо цього говорити з партнерами", — підкреслив глава держави.