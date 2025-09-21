Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, 1 танк, 1 бронемашина, 25 артсистем, 553 БПЛА, а також 78 од. авто та спецтехніки, інформує https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Nc4C6UtXZh36SofEove6zwrUDbX7yRgwNW5LyEozgyFKdmao8dTiFcPEiwcjSQbklГенштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1101610 (+1010) осіб, танків – 11193 (+1) од, бойових броньованих машин – 23281 (+1) од, артилерійських систем – 32952 (+25) од, РСЗВ – 1492 (+0) од, засоби ППО – 1218 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553), крилаті ракети – 3747 (+29), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 62245 (+77), спеціальна техніка – 3969 (+1)", - сказано в повідомленні.