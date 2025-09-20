19:50 20.09.2025
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Чехії, Норвегії та Німеччини
Президенти Україні Володимир Зеленський в суботу прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Чехії, Норвегії та Німеччини.
"Прийняв вірчі грамоти й поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини", - написав він у телеграмі.
Також президент привітав їх із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України.
Вони також обговорили посилення співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони.
"Спільно додаємо безпекової міцності всій Європі та рухаємося до надійного й гарантованого миру в Україні", - підсумував Зеленський.