В найближчі дні в Україні буде суха та тепла погода

В неділю, 21 вересня, в Україні без опадів, у південно-західній частині вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, на сході країни 7-12°; вдень 22-27°.

В Києві у неділю без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 21 вересня вдень була 28,3° в 2017р., найнижча вночі -1,9° в 1881р.

В понеділок, 22 вересня, в Україні без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 22-27°.

В Києві у понеділок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.