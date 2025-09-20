Інтерфакс-Україна
Події
13:17 20.09.2025

В найближчі дні в Україні буде суха та тепла погода

1 хв читати
В найближчі дні в Україні буде суха та тепла погода

В неділю, 21 вересня, в Україні без опадів, у південно-західній частині вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, на сході країни 7-12°; вдень 22-27°.

В Києві у неділю без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 21 вересня вдень була 28,3° в 2017р., найнижча вночі -1,9° в 1881р.

В понеділок, 22 вересня, в Україні без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 22-27°.

В Києві у понеділок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 19.09.2025
На вихідних в Україні – тепла погода майже без опадів

На вихідних в Україні – тепла погода майже без опадів

12:45 18.09.2025
Субота буде трохи теплішою за п'ятницю, дощі будуть невеликими та пройдуть лише на сході та заході України

Субота буде трохи теплішою за п'ятницю, дощі будуть невеликими та пройдуть лише на сході та заході України

13:10 17.09.2025
Дощі в четвер пройдуть у центрі та на півдні України, у п'ятницю без опадів

Дощі в четвер пройдуть у центрі та на півдні України, у п'ятницю без опадів

15:31 16.09.2025
Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром в Україні у середу та четвер

Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром в Україні у середу та четвер

12:39 16.09.2025
Дощі пройдуть Україною у найближчі два дні, стає прохолодніше

Дощі пройдуть Україною у найближчі два дні, стає прохолодніше

12:58 15.09.2025
В Україні з середи у більшості областей очікується дощова погода

В Україні з середи у більшості областей очікується дощова погода

15:01 14.09.2025
В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

13:02 14.09.2025
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході місцями дощі – Укргідрометцентр

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході місцями дощі – Укргідрометцентр

12:57 13.09.2025
В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

12:42 12.09.2025
Температурний фон на вихідних майже не зміниться

Температурний фон на вихідних майже не зміниться

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

ОСТАННЄ

Президент підписав закон, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

У МЗС анонсували візит Сибіги та українські заходи під час Генасамблеї ООН

Росіяни просунулися у трьох областях – DeepState

Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

McDonald’s відкрив перший в Україні ресторан, створений за принципами сталого дизайну

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА