Інтерфакс-Україна
Події
12:24 20.09.2025

Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

1 хв читати
Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

Забезпечити відмову європейських країн від російських енергоресурсів – складний процес, однак, якщо президент США Дональд Трамп буде робити серйозні кроки, то він більше підштовхне до цього деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ, вважає президент України Володимир Зеленський.

“Ми зі свого боку підтримуємо його (Трампа – ІФ-У) позицію. І ми зі свого боку працюємо з європейськими країнами, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів “рускіх”. Але забезпечити це – дуже складний процес. Головне - це результат. Я вважаю, що навпаки – якщо Президент Трамп буде робити свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ”, - сказав він під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

За словами президента, він вважає, що Словаччина буде близька до цього, оскільки всі дивляться на США.

“Орбан же не може залишитись наодинці. Ну там не тільки, до речі, Орбан або Угорщина. Угорщина і Словаччина. Є деякі інші країни, які також дають інфраструктуру відповідну для всього цього, для “рускіх” енергоресурсів. Ми дуже хочемо, щоб вони не пов’язували ці процеси. Вони мають йти паралельно, щоб наблизити мир”, - додав Зеленський.

Теги: #енергоресурси #трамп #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 20.09.2025
Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

10:14 20.09.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

01:44 20.09.2025
Трамп сподівається на допомогу Сі Цзіньпіна у врегулюванні війни в Україні

Трамп сподівається на допомогу Сі Цзіньпіна у врегулюванні війни в Україні

00:28 20.09.2025
Зеленський видав указ на виконання рішення РНБО про розробку Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки

Зеленський видав указ на виконання рішення РНБО про розробку Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки

22:08 19.09.2025
Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

21:48 19.09.2025
Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

21:17 19.09.2025
Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

19:29 19.09.2025
Українські безпілотники знищили російську переправу та кілька танків

Українські безпілотники знищили російську переправу та кілька танків

15:45 19.09.2025
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову – ЗМІ

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову – ЗМІ

10:32 19.09.2025
Розмова Трампа із Сі Цзіньпіном відбудеться о 16:00 за Києвом - ЗМІ

Розмова Трампа із Сі Цзіньпіном відбудеться о 16:00 за Києвом - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

ОСТАННЄ

Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

McDonald’s відкрив перший в Україні ресторан, створений за принципами сталого дизайну

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

Україна хоче забрати з російського полону 1000 людей – Зеленський

Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА