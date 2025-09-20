Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

Забезпечити відмову європейських країн від російських енергоресурсів – складний процес, однак, якщо президент США Дональд Трамп буде робити серйозні кроки, то він більше підштовхне до цього деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ, вважає президент України Володимир Зеленський.

“Ми зі свого боку підтримуємо його (Трампа – ІФ-У) позицію. І ми зі свого боку працюємо з європейськими країнами, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів “рускіх”. Але забезпечити це – дуже складний процес. Головне - це результат. Я вважаю, що навпаки – якщо Президент Трамп буде робити свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ”, - сказав він під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

За словами президента, він вважає, що Словаччина буде близька до цього, оскільки всі дивляться на США.

“Орбан же не може залишитись наодинці. Ну там не тільки, до речі, Орбан або Угорщина. Угорщина і Словаччина. Є деякі інші країни, які також дають інфраструктуру відповідну для всього цього, для “рускіх” енергоресурсів. Ми дуже хочемо, щоб вони не пов’язували ці процеси. Вони мають йти паралельно, щоб наблизити мир”, - додав Зеленський.