Слідство у справі "золотих яєць" Міноборони завершено - НАБУ

Антикорупційні органи відкрили матеріали слідства у кримінальному провадженні щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення РФ, повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Після ознайомлення з ними стороною захисту справу скерують до суду.

“Слідством встановлено, що упродовж 2022-2023 років продукти для армії закуповували так званими комплектами за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найвживаніші, як-от овочі, крупи, м’ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід, замовляли зрідка або ніколи. Ціну комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю”, - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

Як зазначається, це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня чи абрикоси взимку).

“Тобто на перший погляд порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки”, - йдеться у повідомленні.

У результаті таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості. Обставини набуття таких активів наразі з’ясовуються.

До злочину причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів “не помічав” цінових аномалій у каталозі.

“Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники злочину зменшили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів. Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 млн грн”, - зазначають у відомстві.

За пропозицією НАБУ і САП Міноборони змінило порядок закупівлі продуктів.

Наразі серед підозрюваних: колишній керівник Департаменту Міністерства оборони України; власниця пов’язаних компаній-постачальниць; два керівники компаній-постачальниць; фізичні особи.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

Матеріали розслідування щодо інших договорів, укладених у зазначений період, виділені в окреме провадження, розслідування у якому триває. Крім того, НАБУ і САП вживають заходів щодо встановлення інших причетних до злочинних дій осіб, зокрема з-поміж посадовців Міноборони.