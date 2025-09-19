Сума наданої Литвою допомоги Україні вже перевищує EUR1,7 млрд - Сибіга

З початку повномасштабного російського вторгнення Литва надала Україні загалом понад EUR1,7 млрд у вигляді військової, фінансової та гуманітарної підтримки, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Сума наданої Литвою допомоги перевищує 1,7 млрд євро, майже половину - понад 800 млн євро - становить оборонна підтримка. Дякуємо за це”, - сказав він на спільній пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом.

Як зазначив Сибіга, під час переговорів вони з Будрісом обговорили весь порядок денний відносин між Україною та Литвою, питання безпеки та оборони, євроінтеграції та відбудови.

Крім того, міністри обговорили шлях досягнення справедливого миру в Україні.

“Поділяємо позицію, що мир завдяки силі залишається єдиним реалістичним підходом”, - додав Сибіга.

Сибіга підкреслив готовність України ділитися досвідом і посилювати наших партнерів, а також наголосив на необхідності інтеграції систем протиповітряної оборони нашої держави та європейських партнерів.

Це вже пʼятий візит Кястутіса Будріса в Україну з моменту призначення главою МЗС Литви.