Інтерфакс-Україна
Події
15:49 19.09.2025

Сума наданої Литвою допомоги Україні вже перевищує EUR1,7 млрд - Сибіга

1 хв читати
Сума наданої Литвою допомоги Україні вже перевищує EUR1,7 млрд - Сибіга

З початку повномасштабного російського вторгнення Литва надала Україні загалом понад EUR1,7 млрд у вигляді військової, фінансової та гуманітарної підтримки, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Сума наданої Литвою допомоги перевищує 1,7 млрд євро, майже половину - понад 800 млн євро - становить оборонна підтримка. Дякуємо за це”, - сказав він на спільній пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом.

Як зазначив Сибіга, під час переговорів вони з Будрісом обговорили весь порядок денний відносин між Україною та Литвою, питання безпеки та оборони, євроінтеграції та відбудови.

Крім того, міністри обговорили шлях досягнення справедливого миру в Україні.

“Поділяємо позицію, що мир завдяки силі залишається єдиним реалістичним підходом”, - додав Сибіга.

Сибіга підкреслив готовність України ділитися досвідом і посилювати наших партнерів, а також наголосив на необхідності інтеграції систем протиповітряної оборони нашої держави та європейських партнерів.

Це вже пʼятий візит Кястутіса Будріса в Україну з моменту призначення главою МЗС Литви.

Теги: #допомога_україні #литва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:34 19.09.2025
Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

13:17 19.09.2025
Глава МЗС Литви прибув до Києва

Глава МЗС Литви прибув до Києва

17:03 13.09.2025
НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

18:36 12.09.2025
Польща надала Україні 46 пакетів військової допомоги з 2022 року

Польща надала Україні 46 пакетів військової допомоги з 2022 року

14:25 12.09.2025
Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

11:49 10.09.2025
ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

15:29 03.09.2025
Україна отримала від Азербайджану чергову партію обладнання для підтримки енергосектора – глава Міненерго

Україна отримала від Азербайджану чергову партію обладнання для підтримки енергосектора – глава Міненерго

16:50 20.08.2025
Польща готова надати інфраструктуру для військової місії в Україні, але не своїх солдатів - глава Міноборони

Польща готова надати інфраструктуру для військової місії в Україні, але не своїх солдатів - глава Міноборони

15:32 20.08.2025
Австрія виділить додаткові EUR2 млн гуманітарної допомоги Україні - Сибіга

Австрія виділить додаткові EUR2 млн гуманітарної допомоги Україні - Сибіга

09:08 15.08.2025
ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

ВАЖЛИВЕ

Каллас про 19-й пакет санкцій для РФ: Ми посилюємо тиск на РФ, доки вона не погодиться на справжній мир

Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду

Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ

Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026

ОСТАННЄ

У Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову – ЗМІ

Каллас про 19-й пакет санкцій для РФ: Ми посилюємо тиск на РФ, доки вона не погодиться на справжній мир

Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

ЦПД: Карта начебто "поділу України" - це інформаційна провокація РФ, її мета – підрив довіри до союзників

У Києві відновлено роботу турнікетів у швидкісному трамваї та фунікулері

Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

Україна приєдналася до Валлеттського протоколу щодо модернізації міжнародної співпраці у розслідуванні злочинів

Колишньому топпосадовцю ДФС повідомлено про підозру у збитках держбюджету в 108 млн грн

Росіяни спотворили висловлювання Умєрова про нібито відмову України від переговорів з РФ та поширюють фейк – ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА