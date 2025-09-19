Інтерфакс-Україна
13:21 19.09.2025

Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026

Верховна Рада у п’ятницю заслухала внесений урядом проєкт державного бюджету України на 2026 рік (№14000) та взяла його до роботи, пропозиція відхилити проєкт від опозиції набрала тільки 22 голоси, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Глава Бюджетного комітету Роксолана Підласа та голова Ради Руслан Стефанчук закликали депутатів подавати свою пропозиції до Бюджетного комітету до 1 жовтня, після чого вони будуть опрацьовані та надані уряду для їх врахування або обґрунтованої відмови.

Підласа окремо звернулася із проханням обмежити правки щодо збільшення видатків та нагадала, що в минулому році під час подібної процедури депутати запропонували додаткові видатки на суму більше 5 трлн грн – це більше, аніж рекордний обсяг видатків у 4,8 трлн грн, який Кабмін запропонував на наступний рік.

На її думку, наразі уряд підготував проєкт із реалістичними доходами на рівні 2,8 трлн грн, що на 452 млрд грн більше, ніж в 2025 році, за рахунок збільшення мінімальної зарплати з 8000 грн до 8647 грн і прогнозованим зростанням реального ВВП на 2,4%.

"Основним пріоритетом залишається національна безпека і оборона – 2,8 трлн грн, більше третини цих коштів – на закупівлю і виробництво озброєння", – зазначила Підласа.

В той же час вона вчергове нагадала, що загальні потреби для захисту України на 2026 рік оцінюються в $120 млрд порівняно із $180 млрд в цьому році, з яких $60 млрд – це видатки держбюджету, а $60 млрд – це зброя і боєприпаси, які Україна отримує від міжнародних партнерів в натуральному вигляді.

Глава Бюджетного комітету додала, що в наступному році Україні також потрібно $45,5 млрд міжнародної підтримки для того, щоб профінансувати усі невійськові видатки.

Серед основних претензій до проєкту державного бюджету, які прозвучали, занижений, на думку деяких депутатів обсяг видатків на оборону, відсутність економії бюджетних коштів, недостатня увага до соціальних потреб, особливо внутрішньо-переміщених осіб, а також збільшення боргового тягаря до більш ніж 100% ВВП.

Як повідомлялося, уряд вніс проєкт держбюджету-2026 в Раду в ніч на 16 вересня, коли стікав термін його подачі. В бюджет закладено видатки 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до держбюджету-2025) та доходи 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн); а його дефіцит оцінюється у 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) (+168,6 млрд грн .

Проєкт держбюджету-2026 побудований на базі більш песимістичного макросценарію, який передбачає зростання ВВП на 2,4% за інфляції 9,9%. Номінальний ВВП очікується у розмірі 10,31 млрд грн, розрахунковий середньорічний курс – 45,7 грн/$1.

Держбюджет-2025 було затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги) і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн. Наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн, але очікується, що незабаром уряд проситиме збільшення видатків на оборону ще на 300 млрд грн.

У 2024 році держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн.

Теги: #держбюджет #верховна_рада

