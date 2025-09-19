Інтерфакс-Україна
Події
11:00 19.09.2025

Порошенко повіз на фронт велику партію допомоги – дрони, броньовані медеваки, екскаватори і РЕБ

2 хв читати

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повіз на один з найгарячіших напрямків фронту великий вантаж. Вартість цього конвою – більше мільйона доларів. Більше десятка бригад та підрозділів ЗСУ отримають FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, комплекси РЕБ, детектори дронів, екскаватори, броньовані медичні евакуаційні автівки, прально-душові комплекси, Старлінки та комп’ютерну техніку. Все це для того, аби берегти життя українських захисників, наголошує Порошенко, повідомляється на сайті "Євросолідарності".

«Їдемо з великим вантажем техніки, зібраним за принципом «Save Soldier». Життя українського воїна — найважливіше, і має бути збережене. Для цього веземо екскаватори для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд, які стримують ворога. Два броньовані медевaки на базі Land Rover. Наявність таких машин на полі бою рятує сотні життів наших хлопців і дівчат. Додатково їх захищають комплекси РЕБ «Шатро», які ми також передаємо для захисту техніки», – написав Порошенко у соцмережах.

«Броньований Pinzgauer, оснащений обладнанням екстреної допомоги, передамо до військового шпиталю. Лікарі звернулися до нас у критичний момент, коли всі евакуаційні автомобілі шпиталю були знищені ворогом, і ми не могли стояти осторонь», – розповів Петро Порошенко.

«Веземо на фронт «Старлінки», а аткож іншу техніку, яку держава, на жаль, не забезпечує», – констатує п’ятий Президент. Він зауважив, що допомога для фронту від Фонду Порошенка була в значно більшою, якби не антиконституційні санкції.

Теги: #допомога #зсу #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 19.09.2025
Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

10:52 19.09.2025
10 годин сміху офлайн та онлайн - у Києві відбудеться стендап-марафон на підтримку ЗСУ

10 годин сміху офлайн та онлайн - у Києві відбудеться стендап-марафон на підтримку ЗСУ

10:24 19.09.2025
Під час підготовки накладання санкцій на Порошенка була пройдена вся необхідна процедура - Свириденко

Під час підготовки накладання санкцій на Порошенка була пройдена вся необхідна процедура - Свириденко

09:45 19.09.2025
Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові

Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові

05:45 19.09.2025
Кличко: Німеччина виділить 2 млн євро на дрони для України та передасть вантажну техніку Києву

Кличко: Німеччина виділить 2 млн євро на дрони для України та передасть вантажну техніку Києву

19:33 18.09.2025
Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

09:52 18.09.2025
Пам’ять, що перетворюється на силу: історія вірменського добровольця Геворга Мкртчяна

Пам’ять, що перетворюється на силу: історія вірменського добровольця Геворга Мкртчяна

21:32 17.09.2025
Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

18:30 17.09.2025
Кабмін запровадив послугу з допомоги у веденні побуту для маломобільних переселенців - Свириденко

Кабмін запровадив послугу з допомоги у веденні побуту для маломобільних переселенців - Свириденко

13:30 17.09.2025
Порошенко в Раді підтримав угоду з Великою Британією як крок до НАТО

Порошенко в Раді підтримав угоду з Великою Британією як крок до НАТО

ВАЖЛИВЕ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

ОСТАННЄ

Концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях презентують у листопаді - Кулеба

МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

Відкрито перший в Україні автономний АЗК, який заряджає електромобілі енергією сонця

Президент Євроради оголосив про неформальну зустріч у Копенгагені 1 жовтня та окреслив основні питання обговорень – безпека та допомога Україні

Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

БФ Repower запустив пілотну програму психологічного відновлення військових медиків

На вихідних в Україні – тепла погода майже без опадів

Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних і консерваційних робіт, КМДА погодила дозвільні документи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА