Інтерфакс-Україна
Події
10:27 19.09.2025

СБУ затримала чотирьох мешканців Донеччини та Дніпропетровщини за передачу окупантам даних про систему оборони

2 хв читати
СБУ затримала чотирьох мешканців Донеччини та Дніпропетровщини за передачу окупантам даних про систему оборони
Фото: https://t.me/SBUkr

Контррозвідка Служби безпеки затримала чотирьох мешканців Донецької та Дніпропетровської областей, які шпигували за локаціями Сил оборони для ФСБ.

"За результатами багатоетапної спецоперації в обох регіонах одночасно затримано чотирьох російських агентів. Двоє з них діяли в парі, а інші – порізно, але всі вони мали одного спільного куратора з рф", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Як встановило розслідування, фігуранти збирали розвіддані по Дніпру, де працювали на місцевій продбазі.

"За інструкцією російського спецслужбіста агенти "зливали" йому адреси військових частин, які закуповували продукти на їхньому складі. Для цього агенти приховано фотографували товарні накладні з реквізитами отримувачів та месенджером надсилали кураторові", - повідомляє СБУ.

Ще двоє затриманих – завербовані ФСБ мешканці Краматорського району. "Один з них – працівник місцевої пошти, який під виглядом робочих поїздок фіксував укріпрайони ЗСУ поблизу передової. Інший фігурант – із спеціально облаштованого місця знімав на відео рух вантажних ешелонів українських військ у напрямку східного фронту", - зазначається у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали. За матеріалами справи, мешканці Дніпра були завербовані ворогом, коли шукали "легких заробітків" у телеграм-каналах. Інші потрапили в поле зору ФСБ через своїх родичів на тимчасово окупованій території.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #дніпропетровщина #сбу #затримання

