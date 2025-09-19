Інтерфакс-Україна
Події
10:09 19.09.2025

У закладах вищої освіти України є надлишок фізичних місць на бакалаврат - Міносвіти

Загальна кількість можливостей закладів вищої освіти достатньо тривалий час більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"Це демографія. Ми ще 17-20 років тому приймали на бакалаврат по півмільйона людей на рік. І так кількість місць, яка на той час була обладнана і підготовлена закладами вищої освіти скорочується, але скорочується досить повільно. Дійсно маємо надлишок фізичних місць", - сказав директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Він додав, що виші до середини жовтня можуть продовжувати добирати вступників, але "400 тис. ніхто не набере: цих вступників просто фізично немає".

"Треба розуміти, що загальна кількість можливостей закладів вищої освіти вже достатньо тривалий час більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту. В принципі це особливість не тільки України", - зауважив Шаров.

В той же час він наголосив, що такий дисбаланс не впливає на бюджетний процес, так як це потенційні можливості закладів освіти, а державне замовлення відповідає реальній демографічній ситуації в Україні

Раніше Шаров заявив, що заклади вищої освіти України мають вдвічі більше місць для вступу на бакалаврат, ніж реальна кількість охочих здобувати освіту. Зокрема, навчальні заклади задекларували готовність прийняти 429 тис. студентів, водночас цього року заяви подали лише близько 200 тис. вступників, із них понад 73,5 тис. зараховані на бюджет.

