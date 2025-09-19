Сили оборони України знешкодили 71 ворожий безпілотник минулої ночі, є влучання на 6 локаціях, атака триває

Сили оборони України минулої ночі знешкодили 71 з 86 безпілотників різного типу, що атакували країну, є влучання на шести локаціях та падіння уламків – у двох, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 19 вересня (із 21.00 18 вересня) противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, понад 50 із них – "шахеди", йдеться у повідомленні Генштабу в телеграм-каналі у п'ятницю.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північного напрямку", - зазначили у Генштабі.