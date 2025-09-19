Інтерфакс-Україна
Події
07:34 19.09.2025

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

1 хв читати
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів, 1 бронемашину, 17 артсистем, 211 БПЛА, а також 47 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п’ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1099530 (+1150) осіб, танків – 11191 (+0) од, бойових броньованих машин – 23278 (+1) од, артилерійських систем – 32896 (+17) од, РСЗВ – 1492 (+1) од, засоби ППО – 1218 (+1) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211), крилаті ракети – 3718 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44), спеціальна техніка – 3968 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

