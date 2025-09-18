Інтерфакс-Україна
22:37 18.09.2025

МЗС України вітає ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення на 69-й сесії Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) резолюції "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека та гарантії в Україні".

Рішення було підтримане абсолютною більшістю: 62 голоси "за", 7 – "проти" та 45 – "утрималися".

"Третій рік поспіль Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалює рішення, яке чітко підтверджує: міжнародна спільнота не визнає і не визнаватиме спроб Росії легітимізувати окупацію Запорізької атомної електростанції. Документ наголошує, що ЗАЕС залишається українським об’єктом і має функціонувати виключно під контролем компетентних органів України", – йдеться в повідомленні МЗС.

Резолюція також підкреслює необхідність повернення повного суверенного контролю України над станцією та виведення з її території російського військового та іншого несанкціонованого персоналу: "Це є необхідною передумовою для відновлення повноцінного застосування гарантій МАГАТЕ та дотримання принципів ядерної та радіаційної безпеки", - зазначено на сайті відомства у четвер.

У резолюції враховано системні спроби РФ обмежити доступ місії МАГАТЕ на ЗАЕС, що підтверджує мандат і безперервну роботу агентства щодо моніторингу станції. Крім того, вона відображає факт атаки на Чорнобильську зону, включно з пошкодженням Нового безпечного конфайнмента, що, за оцінкою МЗС, створює прямі загрози для міжнародної ядерної безпеки.

"Російська Федерація має виконати вимоги резолюції та попередніх рішень керівних органів МАГАТЕ, негайно припинити незаконні дії щодо українських ядерних об’єктів та вивести свої війська з території Запорізької АЕС", - наголосило Міністерство закордонних справ України.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-shchodo-rezolyuciyi-generalnoyi-konferenciyi-magate-pro-yadernu-bezpeku-v-ukrayini

