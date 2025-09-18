Інтерфакс-Україна
Події
18:08 18.09.2025

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

2 хв читати
Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Президент США Дональд Трамп заявив, що у питанні врегулюванні війни в Україні Володимир Путін “підвів його”, та додав, що в певний момент ситуація рухалася до Третьої світової війни, але зараз це не так.

Про це він сказав у четвер в Лондоні на спільній з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером пресконференції.

На запитання журналіста, чи вичерпалися переговори з Росією, і які його наступні кроки, Трамп відповів: “Це та війна, яку я вважав найпростішою, через мої відносини з президентом Путіним. Але він мене підвів. Подивимося, як все складеться”.

“Російські солдати гинуть швидше, ніж українці”, - додав президент США.

Він вкотре заявив, що війни з Україною не було б, якби він був президентом, та повторив твердження про те, що зупинив 7 воєн.

Повертаючись до теми України, Трамп сказав: “Сподіваюся, що незабаром у нас будуть для вас хороші новини”.

У свою чергу, Стармер заявив про необхідність чинити тиск на Путіна.

“Путін або нахабний, або безрозсудний… Союзники повинні посилити дії проти нього”, - сказав він.

“Дії Європи, підтримані гарантіями США, є прикладом того, як Європа бере на себе відповідальність”, - додав прем’єр.

На запитання журналіста, чи не було помилкою запрошувати Путіна на Аляску, та які заходи будуть вживатися проти нього зараз, Трамп коротко відповів: “Ні”.

У свою чергу, Стармер зазначив, що “одна-дві європейські країни занадто залежать від енергоносіїв з Росії”, та додав, що зараз важливо “поставити Україну в сильніше становище”.

Трамп заявив, що якщо ціна на нафту впаде, Путін “не матиме вибору, він вийде з цієї війни”.

“Я готовий робити інші речі, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту у Росії. Якщо ціна на нафту впаде, дуже просто - Росія погодиться на угоду”, - сказав президент США.

Теги: #війна #трамп #стармер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 18.09.2025
Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

09:53 18.09.2025
ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

08:58 18.09.2025
Трамп визнав "терористичною організацією" рух "Антифа" в США

Трамп визнав "терористичною організацією" рух "Антифа" в США

02:23 18.09.2025
Літак Трампа ледь не зіштовхнувся з пасажирським джетом - ЗМІ

Літак Трампа ледь не зіштовхнувся з пасажирським джетом - ЗМІ

18:04 17.09.2025
Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

17:57 17.09.2025
В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

17:51 17.09.2025
Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

17:50 17.09.2025
Зеленський: план А – закінчити війну

Зеленський: план А – закінчити війну

17:44 17.09.2025
Європа посилить підтримку України – Мецола

Європа посилить підтримку України – Мецола

08:13 17.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

ВАЖЛИВЕ

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

ОСТАННЄ

"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

Трамп заявив про намір повернути базу ВПС "Баграм" в Афганістані під контроль США

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

Зеленський обговорив із воїнами 79-ї ОДШБр виділення додаткових коштів на кожен батальйон

Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

У Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад

Зеленський обговорив із командирами потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади

Рада прийняла закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА