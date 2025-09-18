Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Президент США Дональд Трамп заявив, що у питанні врегулюванні війни в Україні Володимир Путін “підвів його”, та додав, що в певний момент ситуація рухалася до Третьої світової війни, але зараз це не так.

Про це він сказав у четвер в Лондоні на спільній з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером пресконференції.

На запитання журналіста, чи вичерпалися переговори з Росією, і які його наступні кроки, Трамп відповів: “Це та війна, яку я вважав найпростішою, через мої відносини з президентом Путіним. Але він мене підвів. Подивимося, як все складеться”.

“Російські солдати гинуть швидше, ніж українці”, - додав президент США.

Він вкотре заявив, що війни з Україною не було б, якби він був президентом, та повторив твердження про те, що зупинив 7 воєн.

Повертаючись до теми України, Трамп сказав: “Сподіваюся, що незабаром у нас будуть для вас хороші новини”.

У свою чергу, Стармер заявив про необхідність чинити тиск на Путіна.

“Путін або нахабний, або безрозсудний… Союзники повинні посилити дії проти нього”, - сказав він.

“Дії Європи, підтримані гарантіями США, є прикладом того, як Європа бере на себе відповідальність”, - додав прем’єр.

На запитання журналіста, чи не було помилкою запрошувати Путіна на Аляску, та які заходи будуть вживатися проти нього зараз, Трамп коротко відповів: “Ні”.

У свою чергу, Стармер зазначив, що “одна-дві європейські країни занадто залежать від енергоносіїв з Росії”, та додав, що зараз важливо “поставити Україну в сильніше становище”.

Трамп заявив, що якщо ціна на нафту впаде, Путін “не матиме вибору, він вийде з цієї війни”.

“Я готовий робити інші речі, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту у Росії. Якщо ціна на нафту впаде, дуже просто - Росія погодиться на угоду”, - сказав президент США.