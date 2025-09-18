Інтерфакс-Україна
12:26 18.09.2025

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер прийняла закон про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Згідно з трансляції засідання, "за" проголосував 271 народний депутат.

У пояснювальній записці до відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради відзначається, що засновники шкіл повинні створити безпечне освітнє середовище та забезпечити виконання вимог охорони праці й безпеки життєдіяльності. Керівники закладів мають сприяти профілактичній роботі серед учнів, спрямованій на запобігання правопорушенням. Також у школах стане обов’язковим дотримання правил перебування, визначення переліку заборон і обмежень щодо осіб, які можуть залучатися до охорони.

Теги: #заклади_освіти #заходи_безпеки #закон #верховна_рада

