Уряд Австралії знизив стелю цін на російську нафту, запровадив санкції проти 95 суден "тіньового флоту" - Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

Рішення знизити стелю цін на російську нафту з $60 до $47,60 за барель ухвалив уряд Австралії, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це зменшить вартість російської нафти на ринку й ще більше скоротить доходи Кремля від продажу енергоресурсів, які рф використовує для фінансування ВПК", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Крім того, додав він, Австралія запровадила санкції проти 95 суден так званого "тіньового флоту", яким РФ користується для обходу санкцій.

"Загалом під австралійськими обмеженнями вже понад 150 таких суден. Ці схеми обходу несуть не лише фінансову підтримку війни, але й серйозні екологічні та морські ризики. Важливо, що це рішення ухвалено у координації з партнерами - ЄС, Великою Британією, Канадою, Японією та Новою Зеландією. Це посилює єдину санкційну коаліцію, яка методично перекриває кисень російській воєнній машині", - підкреслив Єрмак.