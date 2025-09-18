Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії".

Відповідна позначка з’явилася у картці закону на сайті Верховної Ради.

Закон був підтриманий парламентом у середу, 17 вересня. "За" проголосували 295 нардепів.

Британський парламент ратифікував документ 4 липня.

Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії підписали в Києві 16 січня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Документ охоплює такі ключові сфери співпраці - як безпека й оборона, морська сфера, економіка, енергетика, правосуддя, протидія дезінформації, культура та освіта.