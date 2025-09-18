Інтерфакс-Україна
Події
10:53 18.09.2025

Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

1 хв читати
Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії".

Відповідна позначка з’явилася у картці закону на сайті Верховної Ради.

Закон був підтриманий парламентом у середу, 17 вересня. "За" проголосували 295 нардепів.

Британський парламент ратифікував документ 4 липня.

Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії підписали в Києві 16 січня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Документ охоплює такі ключові сфери співпраці - як безпека й оборона, морська сфера, економіка, енергетика, правосуддя, протидія дезінформації, культура та освіта.

Теги: #закон #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 18.09.2025
Президент підписав закон про військового омбудсмана

Президент підписав закон про військового омбудсмана

18:05 17.09.2025
Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

18:04 17.09.2025
Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

17:57 17.09.2025
В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

17:51 17.09.2025
Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

17:50 17.09.2025
Зеленський: план А – закінчити війну

Зеленський: план А – закінчити війну

17:48 17.09.2025
Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

13:07 17.09.2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана

Рада ухвалила закон про військового омбудсмана

12:16 17.09.2025
Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

20:36 16.09.2025
Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

ОСТАННЄ

Верховна Рада підтримала запит до президента про присвоєння звання Героя України Парубію

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

Голова Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Українська AI-платформа дозволяє комерційним будівлям знизити енергоспоживання до 20%

Focus Estate Fund придбав торговий парк в Італії

Росіяни атакували підрозділ ДСНС в Ніжині, один рятувальник загинув, двоє поранені – обладміністрація

Правоохоронці оголосили в розшук ексдепутата Іванющенка, підозрюваного у заволодінні 18 га землі під Києвом

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Дві пожежі виникли в Київській області внаслідок атаки російських дронів, без постраждалих – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА