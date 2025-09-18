Інтерфакс-Україна
08:23 18.09.2025

Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура та газогін

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджена приватна інфраструктура та газогін в Дніпропетровській області, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі агресор цілив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Бив по самому Нікополю, Покровській та Мирівській громадах. Загиблих і постраждалих немає", - написав він в телеграмі.

Унаслідок ворожих атак виникла пожежа приватного будинку. Пожежу рятувальники загасили.

Під ударом була і Синельниківщина, зокрема, Покровська, Межівська та Миколаївська громади. По них противник застосував БпЛА.

Пошкоджені 2 приватні оселі й газогін.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

