Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура та газогін

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджена приватна інфраструктура та газогін в Дніпропетровській області, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі агресор цілив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Бив по самому Нікополю, Покровській та Мирівській громадах. Загиблих і постраждалих немає", - написав він в телеграмі.

Унаслідок ворожих атак виникла пожежа приватного будинку. Пожежу рятувальники загасили.

Під ударом була і Синельниківщина, зокрема, Покровська, Межівська та Миколаївська громади. По них противник застосував БпЛА.

Пошкоджені 2 приватні оселі й газогін.