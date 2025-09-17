Електропостачання знеструмленої через ворожий удар Дергачівської громади на Харківщині відновлено

Фахівці "Харківобленерго" відновили електропостачання всім споживачам Дергачівської територіальної громади Харківського району Харківської області, що залишилися без світла внаслідок ворожого удару вдень 17 вересня.

"Енергетики приступили до ремонтних робіт одразу, як тільки рятувальники обстежили місця прильотів та надали дозвіл на доступ до пошкоджених мереж", - повідомляє пресслужба "Харківобленерго".

Як повідомлялося, високовольтна лінія електропередачі, що забезпечувала електропостачання Дергачівської громади, була пошкоджена внаслідок удару РФ у середу.

До складу Дергачівської громади, крім самого міста, входить ще шість селищ та 31 село. Площа громади 544 кв км, у 2020 році, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, в ній проживало 44 тис людей.