Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Кабінет міністрів України має намір провести тематичне засідання уряду щодо посилення протиповітряної оборони (ППО) та оборони прифронтових регіонів, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Заслухали доповідь про ключові виклики оборони Сумщини від начальника Сумської ОВА Олега Григорова. Винесемо ці питання на тематичне засідання Кабміну щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів. Попри бойові дії, життя має тривати. Це наші люди та наш бізнес, який ми маємо захищати і підтримувати", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам виїзного засідання уряду в Сумах у середу.

Вона відзначила, що в даному прифронтовому регіоні перебуває багато людей, яким довелося переїжджати з громад, де жити вже небезпечно.