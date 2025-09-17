Кабмін виплатить 2 тис. грн на проживання переселенцям, які безперервно працювали 6 місяців - Свириденко

Кабінет міністрів України надасть додаткову одноразову виплату 2 тис. грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Підтримка працевлаштування ВПО. Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Крім того, зазначається, що переселенці з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму.

"Середній розмір виплат сягатиме 8 000 грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні", - розповіла прем'єр.