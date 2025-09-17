Інтерфакс-Україна
Події
18:36 17.09.2025

Кабмін виплатить 2 тис. грн на проживання переселенцям, які безперервно працювали 6 місяців - Свириденко

1 хв читати
Кабмін виплатить 2 тис. грн на проживання переселенцям, які безперервно працювали 6 місяців - Свириденко

Кабінет міністрів України надасть додаткову одноразову виплату 2 тис. грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Підтримка працевлаштування ВПО. Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Крім того, зазначається, що переселенці з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму.

"Середній розмір виплат сягатиме 8 000 грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні", - розповіла прем'єр.

Теги: #кабмін #свириденко #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 17.09.2025
Кабмін призначив екскерівницю "Українських гідромеліоративних систем" Овчаренко заступником міністра економіки

Кабмін призначив екскерівницю "Українських гідромеліоративних систем" Овчаренко заступником міністра економіки

18:56 17.09.2025
Кабмін дозволив використовувати кошти з "Пакунку школяра" на книги з 1 жовтня - Свириденко

Кабмін дозволив використовувати кошти з "Пакунку школяра" на книги з 1 жовтня - Свириденко

18:53 17.09.2025
Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

18:41 17.09.2025
Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок - Свириденко

Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок - Свириденко

18:30 17.09.2025
Кабмін запровадив послугу з допомоги у веденні побуту для маломобільних переселенців - Свириденко

Кабмін запровадив послугу з допомоги у веденні побуту для маломобільних переселенців - Свириденко

18:25 17.09.2025
Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко

Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко

17:05 17.09.2025
Кабмін схвалив проєкт угоди щодо діяльності BGK в Україні

Кабмін схвалив проєкт угоди щодо діяльності BGK в Україні

09:25 16.09.2025
Кабмін доручив Мінкультури забезпечувати захист культспадщини на територіях, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС

Кабмін доручив Мінкультури забезпечувати захист культспадщини на територіях, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС

09:00 16.09.2025
Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

08:59 16.09.2025
Кабмін затвердив угоду з ПАР про скасування віз для пред’явників диппаспортів

Кабмін затвердив угоду з ПАР про скасування віз для пред’явників диппаспортів

ВАЖЛИВЕ

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Зеленський: план А – закінчити війну

ОСТАННЄ

Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Зеленський: план А – закінчити війну

Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

Європа посилить підтримку України – Мецола

Українські військові взяли в полон громадянина Кенії, який воював на боці РФ

Всі цивільні служби з Борової планується перевести у безпечніші райони – Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА