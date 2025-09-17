Інтерфакс-Україна
Події
17:05 17.09.2025

Кабмін схвалив проєкт угоди щодо діяльності BGK в Україні

1 хв читати
Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня схвалив проєкт угоди між Україною та Польщею про діяльність Банку національного господарства (BGK) в Україні, повідомив заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції.

За словами заступника міністра, проєкт угоди передбачає, що BGK зможе здійснювати діяльність на території України, зокрема надавати уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у вигляді позик або інших фінансових інструментів

"Йдеться про підтримку експорту, гранти або гарантії для реалізації проєктів щодо відновлення та розвитку України. Ці проєкти будуть визначені у співпраці між Урядом України, Урядом Польщі та банком", - зазначив Довгань.

Він пояснив, що Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – держбанк розвитку Польщі. Установа співпрацює з урядом Польщі, ЄС та міжнародними фінінституціями, такими як Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Крім того, у липні 2025 року на Конференції з питань відновлення України URC 2025 у Римі, BGK підписав листи про наміри, що дозволяють надавати позики польським підприємцям для інвестицій, пов’язаних з відновленням України.

Теги: #кабмін #довгань_віктор #bgk

