11:52 17.09.2025

Дощі та вітер знеструмили 7 населених пунктів, енергоспоживання внаслідок хмарної погоди зросло

Станом на ранок середи через несприятливі погодні умови у вигляді дощу та поривів вітру в одній із областей України повністю або частково знеструмлено сім населених пунктів.

"Також є локальні знеструмлення ще у двох регіонах. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням роботи пошкоджених ліній. Заживлення усіх абонентів прогнозується протягом кількох годин", - повідомила НЕК "Укренерго".

За інформацією системного оператора, в українській енергосистемі другий день поспіль зростає споживання електроенергії. Зокрема,  станом на 9:30 17 вересня цей показник на 4,5% вищий, ніж у цей же час 16 вересня.

"Причина – хмарна погода з дощем у частині північних, центральних і південно-західних областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання енергоспоживання із загальної мережі", - пояснили в НЕК.

Своєю чергою, зафіксований увечері 16 вересня добовий максимум споживання був на 1,2% вищий, ніж максимум у понеділок, 15 вересня.

Як нагадали в "Укренерго", наразі українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Теги: #знеструмлення #негода

