11:18 17.09.2025

Освітній комітет Ради розглядає модель проведення НМТ у декілька днів у 2026 році

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглядає модель проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у декілька днів у 2026 році, повідомив голова комітету Сергій Бабак.

"Ми зараз напрацьовуємо рішення: у скільки днів проводити Національний мультипредметний тест (НМТ) наступного року. Важливо врахувати всі деталі, адже від цього залежить, наскільки комфортно й безпечно почуватимуться учасники, а також наскільки якісно буде організований увесь процес", - написав Бабак у телеграм-каналі.

За його словами, потрібно зважати на: умови безпеки під час тестування; рівень психологічного навантаження і стресу; організацію роботи пунктів тестування, у тому числі за кордоном; якість оцінювання.

Раніше Бабак повідомив, що на наступному засіданні Комітет обговорить можливість винесення природничо-математичного блоку предметів в окремий тестовий блок, а також розгляне модель проведення НМТ у два дні.

Як повідомлялося, у червні директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляла, що відомство готове до розділення проходження НМТ на два дні, але це може зашкодити вступникам з тимчасово окупованих територій і за кордоном.

