УЦОЯО готовий до розділення НМТ на 2 дні, але це може зашкодити вступникам з окупованих територій і за кордоном

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що відомство готове до розділення проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) на два дні, але це може зашкодити вступникам з тимчасово окупованих територій і за кордоном.

"Ми би з радістю розділили оцінювання на два дні, маючи по два предмети для проходження в один день. Але є величезний виклик, який ми наразі побороти не можемо, - це проходження оцінювання тими вступниками, які перебувають за кордоном, або тими, які перебувають на тимчасово окупованих територіях", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер.

Вакуленко зазначила, що Україна не має можливості проводити оцінювання на окупованих територіях, чи створити тимчасові центри оцінювання, де проживають вступники за кордоном.

"Відтак, якщо б ми збільшили кількість дні проходження тестів, то швидше за все, не мали би цих вступників, вони б не пройшли оцінювання, вони б не завершили проходження тесту і відтак не вступали б до українських вишів", - підкреслила Вакуленко.

Водночас, вона зазначила, що якщо ситуація покращиться, то УЦОЯО готовий проводити оцінювання в межах двох днів.

Як повідомлялося, раніше директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявила, що на її думку, повернутися до формату зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) можливо буде лише тоді, коли буде готовність запропонувати декількаденне оцінювання.

У травні 2024 року міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) може бути повернуто в гібридному форматі.

Заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська заявляє, що було б добре на наступний рік повернутися до звичайної системи зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).