08:13 17.09.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 183 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

" Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

