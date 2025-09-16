Інтерфакс-Україна
Події
22:04 16.09.2025

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

1 хв читати

Правоохоронці зафіксували наслідки ударів, які ЗС РФ завдали по Куп'янську і Осиновому (Харківська обл).

"Близько 10:00 російський FPV-дрон атакував м. Купʼянськ: 63-річний чоловік зазнав вибухового поранення. Орієнтовно об 11:00 внаслідок ворожої атаки по с.Осиново Купʼянського району поранено 82-річного чоловіка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, протягом вівторка російські fpv-дрони вдарили по Золочівській ОТГ Богодухівського району. У с.Леміщине зруйновано будинок, у с.Тимофіївка пошкоджено домоволодіння, господарські споруди, будівлю непрацюючої амбулаторії.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #дрони #постраждалі #атака #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 16.09.2025
Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

20:33 16.09.2025
Зеленський: Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

Зеленський: Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

19:43 16.09.2025
Рятувальники 10 годин гасили масштабну пожежу на Київщині

Рятувальники 10 годин гасили масштабну пожежу на Київщині

15:56 16.09.2025
В Запоріжжі вже відомо про 20 постраждалих через нічну атаку, серед них четверо дітей

В Запоріжжі вже відомо про 20 постраждалих через нічну атаку, серед них четверо дітей

13:18 16.09.2025
Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

10:48 16.09.2025
В Запоріжжі вже 18 поранених внаслідок нічної атаки РФ – обладміністрація

В Запоріжжі вже 18 поранених внаслідок нічної атаки РФ – обладміністрація

07:35 16.09.2025
Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

02:43 16.09.2025
У Запоріжжі вже 9 постраждалих - Федоров

У Запоріжжі вже 9 постраждалих - Федоров

02:36 16.09.2025
БПЛА-перехоплювачі в одну з ночей збили 76 "шахедів" – радник президента Камишин

БПЛА-перехоплювачі в одну з ночей збили 76 "шахедів" – радник президента Камишин

02:32 16.09.2025
Через ворожі атаки загинув водій трактора на Миколаївщині - Кім

Через ворожі атаки загинув водій трактора на Миколаївщині - Кім

ВАЖЛИВЕ

На острові Хортиця вирує масштабна пожежа – ДСНС

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

Христя Фріланд стане спеціальним представником Канади з питань відбудови України

На острові Хортиця вирує масштабна пожежа – ДСНС

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Адміністрація Трампа схвалила першу партію зброї для України, оплачену союзниками за механізмом PURL

Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ представила робочий документ про обмеження, щоб РФ погодилася на припинення вогню

У Києві 13-річний підліток зазнав травматичної ампутації ноги на залізниці

У Херсоні через обстріл загинув місцевий житель

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, поранено трьох жінок, одна – у важкому стані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА