Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Правоохоронці зафіксували наслідки ударів, які ЗС РФ завдали по Куп'янську і Осиновому (Харківська обл).

"Близько 10:00 російський FPV-дрон атакував м. Купʼянськ: 63-річний чоловік зазнав вибухового поранення. Орієнтовно об 11:00 внаслідок ворожої атаки по с.Осиново Купʼянського району поранено 82-річного чоловіка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, протягом вівторка російські fpv-дрони вдарили по Золочівській ОТГ Богодухівського району. У с.Леміщине зруйновано будинок, у с.Тимофіївка пошкоджено домоволодіння, господарські споруди, будівлю непрацюючої амбулаторії.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).