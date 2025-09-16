Інтерфакс-Україна
19:08 16.09.2025

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, поранено трьох жінок, одна – у важкому стані

Три жінки постраждали через атаки ворога у Нікопольському районі, одна з них – у важкому стані, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"По Нікопольщині била FPV-дронами та артилерією. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Постраждали три жінки. Одна з поранених, 68 років, у важкому стан", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, пошкоджено 6 приватних будинків, гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена. Пошкоджено інфраструктуру, підприємство, лінії електропередачі і газогін.

Синельниківський район ворог атакував безпілотниками. Загорілися приватна оселя, авто та ліс. Вогонь загасили.

 

