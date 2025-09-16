Туск: Відповідальність за пошкодження будинку у Люблінському воєводстві лежить на Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував розповсюджену у вівторок у ЗМІ інформацію про те, що будинок у Вириках, Люблінське воєводство, міг бути пошкоджений ракетою, випущеною з польського літака, який намагався збити безпілотник, зазначивши, що вся відповідальність за це лежить на "винуватцях провокації з використанням дронів, а саме на Росії".

"Вся відповідальність за пошкодження будинку у Вириках лежить на винуватцях провокації з використанням дронів, а саме на Росії. Відповідні служби після завершення розслідування повідомлять громадськість, уряд та президента про всі обставини інциденту. Руки геть від польських солдатів", - написав він у соцмережі Х.

Раніше газета Rzeczpospolita (Rz) написала, що "неідентифікований літаючий об'єкт", уламки якого впали на будинок у Вириках, міг бути ракетою, випущеною з польського F-16, яка намагалася збити безпілотник, але мала несправність системи наведення.