Інтерфакс-Україна
Події
18:13 16.09.2025

Туск: Відповідальність за пошкодження будинку у Люблінському воєводстві лежить на Росії

1 хв читати
Туск: Відповідальність за пошкодження будинку у Люблінському воєводстві лежить на Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував розповсюджену у вівторок у ЗМІ інформацію про те, що будинок у Вириках, Люблінське воєводство, міг бути пошкоджений ракетою, випущеною з польського літака, який намагався збити безпілотник, зазначивши, що вся відповідальність за це лежить на "винуватцях провокації з використанням дронів, а саме на Росії".

"Вся відповідальність за пошкодження будинку у Вириках лежить на винуватцях провокації з використанням дронів, а саме на Росії. Відповідні служби після завершення розслідування повідомлять громадськість, уряд та президента про всі обставини інциденту. Руки геть від польських солдатів", - написав він у соцмережі Х.

Раніше газета Rzeczpospolita (Rz) написала, що "неідентифікований літаючий об'єкт", уламки якого впали на будинок у Вириках, міг бути ракетою, випущеною з польського F-16, яка намагалася збити безпілотник, але мала несправність системи наведення.

 

Теги: #польща #туск #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:09 16.09.2025
Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

09:00 16.09.2025
Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

21:44 15.09.2025
Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

21:20 15.09.2025
Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

01:30 15.09.2025
Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

22:47 14.09.2025
Сікорський: Росія намагалася перевірити НАТО, не розпочинаючи війни – ЗМІ

Сікорський: Росія намагалася перевірити НАТО, не розпочинаючи війни – ЗМІ

14:07 14.09.2025
В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

11:03 14.09.2025
Румунські літаки були готові збити безпілотник, що залетів у країну, але він повернувся в Україну – міністр оборони

Румунські літаки були готові збити безпілотник, що залетів у країну, але він повернувся в Україну – міністр оборони

04:33 14.09.2025
Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

23:26 13.09.2025
США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

ВАЖЛИВЕ

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

Логістичний центр "Епіцентр" на Київщині постраждав внаслідок удару дронів

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, поранено трьох жінок, одна – у важкому стані

Disney, Universal і Warner Bros звинуватили MiniMax у порушенні авторських прав, подали позов

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Голова коордради БО "100% життя" не є військовослужбовцем Міноборони

Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

"Дім Рональда МакДональда" очікує отримати дозвіл на будівництво на території Охматдиту в грудні-2025

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

У лікарні Ужгорода в палаті спалахнула пожежа, загинув пацієнт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА