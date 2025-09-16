Інтерфакс-Україна
Події
16:21 16.09.2025

Викрадених українських дітей утримували на мінімум 210 об'єктах в РФ та на окупованих територіях - HRL

Щонайменше 210 об’єктів в РФ та на окупованих українських територіях використовуються для незаконного утримання депортованих дітей у відриві від української ідентичності та для "перевиховання" на основі російської ідеології та мілітаристського світогляду, повідомляє Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету.

"Лабораторія гуманітарних досліджень (HRL) Єльської школи громадського здоров'я дійшла висновку, що дітей з України було доставлено щонайменше до 210 закладів у Росії та на тимчасово окупованій території України з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні на сайті HRL у вівторок.

Зазначається, що цей звіт є четвертим у серії звітів Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльської школи громадського здоров'я (Yale HRL), в яких аналізується перевезення, перевиховання та мілітаризація дітей з України Росією з 2022 року.

Повідомляється, що діти з України піддавалися перевихованню в більш ніж половині (62,9%) закладів і мілітаризації щонайменше в 18% закладів, виявлених HRL. Більше половини закладів, до яких були відправлені діти з України, перебувають під управлінням російського уряду.

Як зазначає Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони (СНБО) з посиланням HRL, є дані, що українських дітей розміщували на базі відпочинку управління справами президента РФ. Так, у підмосковному комплексі "Снєгірі" створили центр "юний патріот", де дітей піддають системному "перевихованню". Дослідники зафіксували випадки, коли дітей перевозили літаками, що належать управлінню справ президента РФ, для участі у військових програмах. На десятках об’єктів дітей віком від 8 років навчали стрільбі, метанню гранат, тактичній медицині та керуванню дронами.

Повідомляється, що на більшості таких локацій також проводять "культурно-патріотичні" заходи, що просувають російську ідеологію та відривають дітей від української ідентичності. Аналітики вказують: реальна кількість таких місць може бути ще більшою, а доля багатьох дітей залишається невідомою.

"HRL може зробити висновок, що Росія використовує потенційно безпрецедентну систему масштабної перевиховання, військової підготовки та гуртожитків, здатних утримувати десятки тисяч дітей з України протягом тривалого часу. Хоча це дослідження не дає відповіді на питання, скільки дітей з України наразі перебувають під опікою Росії, воно розкриває логістичні та оперативні можливості, спрямовані на русифікацію дітей, вивезених з їхніх рідних громад в Україні. Це перша детальна спроба дослідити кількість, типи та функції об’єктів, які використовує федеральний уряд Росії, зокрема для перевиховання та мілітаризації, з метою русифікації дітей України", - йдеться у звіті Лабораторії.

ЦПД раніше повідомляв, що ru-пропаганда активізувала інформаційну кампанію з виправдання незаконної депортації українських дітей. "Кремль намагається подати цей злочин як "гуманітарну місію" чи "порятунок від обстрілів", а паралельно поширює фейки про нібито "евакуацію Україною" дітей до Європи з розлученням від батьків. Це типова тактика інформаційного прикриття власних воєнних злочинів, звинувачуючи у цьому інших", - наголосили у Центрі протидії дезінформації

25 липня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомила, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1 458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога. Після цього з окупованої території в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернулися ще понад 55 дітей, підлітків та юнаків, а також дехто з їх батьків.

 

 

Теги: #війна #діти #викрадення #окупація

